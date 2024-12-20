Автобусы начали курсировать из Салехарда в Лабытнанги по ледовой переправе

Автобусы по маршруту Салехард — Лабытнанги возобновляют движение. Первый рейс будет выполнен 20 декабря в 12:00 из Салехарда, сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в официальном telegram-канале.
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