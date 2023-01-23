Военное обозрение

3 316 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Globo
    Очередная глубокая озабоченность и ещё одна красная черта. Ждут прилёта ракет по Кремлю?Кремль предостерё...
  • Сергей ЕВ
    Зачем предупреждать? Главное для ЧВК "Вагнер" и ВС России успехов и победы над укронацистами и блоком НАТОКремль предостерё...
  • Strannik Mr
    Гитлеровская Германия тоже подписывала с СССР пакт о ненападении, но всё равно напала на нас. Так, что верить фашистс...Лукашенко заявил ...

Особенности Давосского форума-2023: падение интереса инвесторов и политическая цензура

Особенности Давосского форума-2023: падение интереса инвесторов и политическая цензура

Завершился так называемый международный экономический форум в швейцарском Давосе, явивший на этот раз собой резкое падение к себе интереса со стороны инвесторов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх