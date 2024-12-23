Синоптик рассказал жителям Ивановской области о погоде в предновогоднюю неделю

Александр Шувалов сделал прогноз на эту неделю в 37-м регионеПредновогодняя неделя так и не подарит настоящей зимней погоды средней полосе Европейской части России, сообщил "Ивановским новостям" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
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