Синоптик рассказал жителям Ивановской области о погоде в предновогоднюю неделю

Александр Шувалов сделал прогноз на эту неделю в 37-м регионеПредновогодняя неделя так и не подарит настоящей зимней погоды средней полосе Европейской части России, сообщил "Ивановским новостям" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.