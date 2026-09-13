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Новости Тамбова

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В рейтинге регионов по рынку труда Тамбовская область оказалась ниже всех в Черноземье

В рейтинге регионов по рынку труда Тамбовская область оказалась ниже всех в Черноземье

В рейтинге регионов по рынку труда по итогам 2025 года Тамбовская область оказалась на 50 месте, поднявшись с 2024 года на 5 ступенек и улучшив свой рейтинговый балл с 62,24 до 65,17.

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