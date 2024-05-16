Действующий под позывным «Брусик» военнослужащий группы Вооружённых сил Российской Федерации «Север» поделился сведениями о том, что киевский режим отправил всего одну роту боевиков отражать атаку войск РФ у посёлка Стрелечье на Харьковщине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии