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Боец: Одна рота ВСУ должна была сдерживать натиск ВС России в Стрелечье

Боец: Одна рота ВСУ должна была сдерживать натиск ВС России в Стрелечье

Действующий под позывным «Брусик» военнослужащий группы Вооружённых сил Российской Федерации «Север» поделился сведениями о том, что киевский режим отправил всего одну роту боевиков отражать атаку войск РФ у посёлка Стрелечье на Харьковщине.

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