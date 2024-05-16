Боец: Одна рота ВСУ должна была сдерживать натиск ВС России в Стрелечье

Действующий под позывным «Брусик» военнослужащий группы Вооружённых сил Российской Федерации «Север» поделился сведениями о том, что киевский режим отправил всего одну роту боевиков отражать атаку войск РФ у посёлка Стрелечье на Харьковщине.