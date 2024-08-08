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Добрый Мир

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Прикрыть небо над Украиной. Зеленский придумал, как это сделать за счет НАТО. Почему эта идея у него не выгорит?

Прикрыть небо над Украиной. Зеленский придумал, как это сделать за счет НАТО. Почему эта идея у него не выгорит?

© AP Photo / Evan Vucci2 дня назад 826 прочитали Зеленский призвал соседние государства создать коалицию, чтобы сбивать российские ракеты над Украиной, пишет iDNES.

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