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Гросси: МАГАТЭ назовет виновника обстрелов ЗАЭС, если получит доказательства

Гросси: МАГАТЭ назовет виновника обстрелов ЗАЭС, если получит доказательства

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в беседе «РИАН» заверил, что организация сообщит имена виновников удара по Запорожской АЭС, когда будет иметь достаточный объём доказательств.

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Комментарии
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петр кузнецов
а почему бы Гросси не потребовать  доказательств существование Бога при наличии фактов этого существования ?
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14 час.

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