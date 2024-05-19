Гросси: МАГАТЭ назовет виновника обстрелов ЗАЭС, если получит доказательства

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в беседе «РИАН» заверил, что организация сообщит имена виновников удара по Запорожской АЭС, когда будет иметь достаточный объём доказательств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии