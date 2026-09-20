На ТНВ начался 14-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!»

Фото: ТНВ Сегодня, в заключительный день выборов в Государственную Думу России IX созыва, на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» состоится 14-часовой общереспубликанский телемарафон «Всей семьей на выборы!».