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Татар-информ

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На ТНВ начался 14-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!»

На ТНВ начался 14-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!»

Фото: ТНВ Сегодня, в заключительный день выборов в Государственную Думу России IX созыва, на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» состоится 14-часовой общереспубликанский телемарафон «Всей семьей на выборы!».

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