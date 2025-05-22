Запад предупредили в последний раз: В Британии объяснили, почему нельзя игнорировать предупреждения Медведева об Украине

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сделал резкое, но справедливое заявление об Украине. Это последнее предупреждение Западу, считает британский аналитик Александр Меркурис.
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