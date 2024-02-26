Представлен игровой стол со встроенным компьютером

Китайская компания «Lian Li» продемонстрировала компьютерный стол «DK-07» со встроенным компьютером.Поверхность стола разработана из особого стекла, которое может становиться непрозрачным при помощи нажатия.
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