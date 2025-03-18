Расчет ЗРК «Тор-М1» уничтожил БПЛА ВСУ на красноармейском направлении

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» группировки войск «Центр» в ходе боевой работы перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Shark Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечив прикрытие наступательных действий подразделений на красноармейском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии