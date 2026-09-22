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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета согласовал новый контракт с «Арсеналом» с существенным повышением зарплаты. Тренер проведет в клубе минимум 10 лет с момента прихода в 2019-м (BBC)

Микель Артета согласовал новый контракт с « Арсеналом », сообщает BBC.  Текущее соглашение испанского тренера истекает в конце этого сезона.

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