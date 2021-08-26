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Ямочный ремонт в Братске выполнен более чем на 80 процентов

Ямочный ремонт в Братске выполнен более чем на 80 процентов

К 26 августа в Братске ямочный ремонт на дорогах города выполнен более 80 процентов. В Центральном районе отремонтировали 26,6 тысячи квадратных метров, в Падунском — 16,6 тысячи, а в Правобережном свыше 3 тысяч, сообщает администрация города.

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