Ямочный ремонт в Братске выполнен более чем на 80 процентов

К 26 августа в Братске ямочный ремонт на дорогах города выполнен более 80 процентов. В Центральном районе отремонтировали 26,6 тысячи квадратных метров, в Падунском — 16,6 тысячи, а в Правобережном свыше 3 тысяч, сообщает администрация города.