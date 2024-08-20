«Солнцепеки» ночью уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожили укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении СВО, сообщили 20 августа в Минобороны, показав фрагмент боевой работы бойцов ночью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии