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«Солнцепеки» ночью уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром

«Солнцепеки» ночью уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожили укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении СВО, сообщили 20 августа в Минобороны, показав фрагмент боевой работы бойцов ночью.

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