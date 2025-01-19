Служба и боевое применение экспортных китайских ПЗРК и мобильных войсковых ЗРК малой дальности

Первые переносные и мобильные зенитные ракетные комплексы малой дальности, поступившие на вооружение НОАК, являлись полными или немного видоизменёнными копиями иностранных образцов.
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