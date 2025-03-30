Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Роботы появились на показе мод в Шанхае. Интересно, они тоже будут получать модельные гонорары или довольствуются машинным маслом Донецкая группа новостей.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Роботы появились на показе мод в Шанхае. Интересно, они тоже будут получать модельные гонорары или довольствуются машинным маслом Донецкая группа новостей.
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