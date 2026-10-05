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Новости Липецка

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Жители нескольких районов Липецка останутся без воды 6 октября

Жители нескольких районов Липецка останутся без воды 6 октября

Во вторник, 6 октября, в Липецке с 10:00 отключат холодную воду на ряде улиц. Кроме того, с 09:00 в нескольких микрорайонах возможно снижение давления в системе водоснабжения.

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