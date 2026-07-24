Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 561 подписчик

Посол РФ в Турции: Контакты Москвы и Анкары по ЗРС С-400 продолжаются

Посол РФ в Турции: Контакты Москвы и Анкары по ЗРС С-400 продолжаются

Посол России в Анкаре Сергей Вершинин в интервью телеканалу Habertürk заявил, что Москва и Анкара продолжают контакты по вопросу судьбы зенитных ракетных систем С-400, ранее приобретённых Турцией у Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии