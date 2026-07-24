Посол РФ в Турции: Контакты Москвы и Анкары по ЗРС С-400 продолжаются

Посол России в Анкаре Сергей Вершинин в интервью телеканалу Habertürk заявил, что Москва и Анкара продолжают контакты по вопросу судьбы зенитных ракетных систем С-400, ранее приобретённых Турцией у Российской Федерации.
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