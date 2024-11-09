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Ковальчук рассказал о создании сверхпрочного материала для бронежилетов

Ковальчук рассказал о создании сверхпрочного материала для бронежилетов

Президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук 9 ноября рассказал о создании усовершенствованного, очень легкого и сверхпрочного материала для бронежилетов для российских военных, участвующих в специальной военной операции (СВО).

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