Ковальчук рассказал о создании сверхпрочного материала для бронежилетов

Президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук 9 ноября рассказал о создании усовершенствованного, очень легкого и сверхпрочного материала для бронежилетов для российских военных, участвующих в специальной военной операции (СВО).
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