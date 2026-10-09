Сионисты и бандеровцы - близнецы-братья

Из старой тетради.Меня, как и многих других, поражала странная любовь евреев и украинцев, давшая миру феномен "жидобандеровец".
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