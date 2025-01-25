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  • Eduard
    А за что отрмстить,за нашу хемлю,за Независимость?Прибалты нашли сп...
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    Как теперь будут выглядеть так называемые "звезды"😂😂😂и так они не блещут настоящей красотой🥲😭Жительницы России...

В России ужесточили получение РВП и ВНЖ на основании брака: Что изменилось

В России ужесточили получение РВП и ВНЖ на основании брака: Что изменилось

В России для борьбы с фиктивными браками изменили порядок выдачи вида на жительствоС сегодняшнего дня иностранцам, желающим получить разрешение на временное проживание в России, нужно будет иметь общего ребёнка с русским гражданином или прожить с ним в браке не менее трёх лет.

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