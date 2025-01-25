В России ужесточили получение РВП и ВНЖ на основании брака: Что изменилось

В России для борьбы с фиктивными браками изменили порядок выдачи вида на жительствоС сегодняшнего дня иностранцам, желающим получить разрешение на временное проживание в России, нужно будет иметь общего ребёнка с русским гражданином или прожить с ним в браке не менее трёх лет.