Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Джа Морэнт и Паоло Банкеро – в Топ-10 моментов матчей НБА 19 октября

Джа Морэнт и Паоло Банкеро – в Топ-10 моментов матчей НБА 19 октября

НБА представила подборку лучших моментов матчей второго игрового дня нового сезона. Топ-10 возглавили Джа Морэнт («Мемфис») и Паоло Банкеро («Орландо»).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх