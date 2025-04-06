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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Минспорт Татарстана о школе Загитовой: «Проект объекта почти готов»

Школу фигурного катания олимпийской чемпионки Загитовой планируют построить в Казани. В Министерстве спорта Татарстана рассказали, что сейчас идет определение формы собственности спортивной школы.

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