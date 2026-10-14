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Газета.ру

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Глава ФБР Кэш Патель отрицает, что приехал в Москву

Глава ФБР Кэш Патель отрицает, что приехал в Москву

Директор ФБР Кэш Патель © Evan Vucci/Reuters Американский телеканал MS NOW сообщил, что в Москву на переговоры с руководством России прибыл директор ФБР Кэш Патель.

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