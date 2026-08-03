«Ростов» задолжал налоговикам 2,8 млн рублей: суд приостановил дело

Футбольный клуб «Ростов» вновь стал участником судебного разбирательства. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Ростовской области подала иск о взыскании с команды почти 2,8 миллиона рублей.
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