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Царьград

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«Ростов» задолжал налоговикам 2,8 млн рублей: суд приостановил дело

«Ростов» задолжал налоговикам 2,8 млн рублей: суд приостановил дело

Футбольный клуб «Ростов» вновь стал участником судебного разбирательства. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Ростовской области подала иск о взыскании с команды почти 2,8 миллиона рублей.

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