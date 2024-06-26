Источник: Модернизированная многоцелевая АПЛ «Иркутск» проекта 949АМ «Антей» вышла на послеремонтные испытания Источник: Модернизированная многоцелевая АПЛ «Иркутск» проекта 949АМ «Антей» вышла на послеремонтные испытанияПроходящая капитальный ремонт на Дальневосточном заводе «Звезда» в Большом Камне Приморского края многоцелевая атомная подводная лодка «Иркутск» проекта 949АМ «Антей» вышла в море в рамках заводских ходовых испытаний.
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