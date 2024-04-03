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Снайпер 42-й дивизии сообщил об уничтожении 2 бойцов ВСУ в районе Работина

Снайпер 42-й дивизии сообщил об уничтожении 2 бойцов ВСУ в районе Работина

Вооруженные силы Украины устроили ротацию войск около села Работино в Запорожской области. Находившиеся рядом российские военные ликвидировали двух бойцов противника, рассказал РИА «Новости» снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным Ветка.

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