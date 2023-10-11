Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что не ходит к косметологу и лечит зубы без анестезии

Звезда телеэкрана Лера Кудрявцева побеседовала с журналистами kp.ru, и призналась им в том, что не ходит к косметологу, она объяснила, что является «очень боязливым человеком», а также испытывает аллергию на ботокс.
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