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Советчики в Германии есть, и все о СВОем

Советчики в Германии есть, и все о СВОем

Меркель жалуется, что ее сделали «козлом отпущения» в связи с обострением конфликта на Украине. Хотя знает, что именно её министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер подписал 21 февраля 2014 года «Соглашение об урегулировании кризиса в Украине».

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