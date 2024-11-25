Советчики в Германии есть, и все о СВОем

Меркель жалуется, что ее сделали «козлом отпущения» в связи с обострением конфликта на Украине. Хотя знает, что именно её министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер подписал 21 февраля 2014 года «Соглашение об урегулировании кризиса в Украине».