Как избежать стресса после критики на работе: рекомендации психолога

Stressed young business woman doing some breathing exercises and meditating at her officeИстория одного китайского мужчины, получившего глубочайший стресс после несправедливого замечания от начальника, привела к серьезным последствиям для его здоровья.
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