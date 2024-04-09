Ограничение нефтегазовых поставок из России в обход санкций: что придумали в ЕС Татьяна АрестоваЭлен Фрицзон, шведский европарламентарий, предложила новый подход к борьбе с обходом санкций при поставках нефти и газа из России в Евросоюз.