Ограничение нефтегазовых поставок из России в обход санкций: что придумали в ЕС Татьяна АрестоваЭлен Фрицзон, шведский европарламентарий, предложила новый подход к борьбе с обходом санкций при поставках нефти и газа из России в Евросоюз.
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