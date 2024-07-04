В ГД внесли проект об обязательном медосвидетельствовании водителей после 80 лет

Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков внес в Госдуму законопроект об обязательном повторном медосвидетельствовании при достижении водителем 80 лет, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
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