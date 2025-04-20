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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Путбэк-данк Митчелла Робинсона и бросок под сирену с центра площадки Луки Дончича стали лучшими моментами игрового дня НБА

Авторами хайлайтов среди прочих стали форвард «Клипперс» Кавай Ленард, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и защитник «парусников» Джеймс Харден.

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