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«Соболев мог бы усилить «Интер». Они с Лукаку похожи друг на друга». Колыванов о форварде «Спартака»

«Соболев мог бы усилить «Интер». Они с Лукаку похожи друг на друга». Колыванов о форварде «Спартака»

Игорь Колыванов считает, что Александр Соболев мог бы усилить «Интер».  26-летний форвард «Спартака» забил 7 голов в 17 матчах текущего чемпионата Мир РПЛ.

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