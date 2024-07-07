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Добрый Мир

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Разыграли противника: Российские бойцы без единого выстрела взяли в плен толпу солдат ВСУ

Разыграли противника: Российские бойцы без единого выстрела взяли в плен толпу солдат ВСУ

Разыграли противника: Российские бойцы без единого выстрела взяли в плен толпу солдат ВСУ GLOBAL LOOK PRESSСегодня 7,9K прочитали В Харьковской области российские разведчики без единого выстрела взяли в плен две смены бойцов ВСУ.

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