Разыграли противника: Российские бойцы без единого выстрела взяли в плен толпу солдат ВСУ GLOBAL LOOK PRESSСегодня 7,9K прочитали В Харьковской области российские разведчики без единого выстрела взяли в плен две смены бойцов ВСУ.
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