Страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине

Европейские государства обратились к Вашингтону открыто, а не по дипломатическим каналам.Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания, Еврокомиссия и Европейская служба внешних связей после беседы президентов России и США совместно заявили, что в любых дальнейших переговорах по урегулированию украинского конфликта должна участвовать Европа.