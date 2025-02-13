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Страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине

Страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине

Европейские государства обратились к Вашингтону открыто, а не по дипломатическим каналам.Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания, Еврокомиссия и Европейская служба внешних связей после беседы президентов России и США совместно заявили, что в любых дальнейших переговорах по урегулированию украинского конфликта должна участвовать Европа.

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АБ
Александр Бондаренко
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ВТ
Владимир Тимошков
Вазелином пусть запасаются!
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20 час.
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