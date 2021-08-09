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За убийство студента возле бара в Екатеринбурге свердловчанин осужден на 8 лет

За убийство студента возле бара в Екатеринбурге свердловчанин осужден на 8 лет

Решение по уголовному делу в отношении 19-летнего Кирилла Мордяшова, который 12 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ссоры нанес с десяток ножевых ранений неизвестному мужчине, вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга.

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