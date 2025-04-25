Ваше предназначение: 5 шагов к раскрытию своего потенциала Главные признаки нереализованного потенциала: вы чувствуете себя не на своём месте и задаетесь вопросом — в чем мое предназначение? Знакомое ощущение – просыпаться с мыслью «я хочу чего-то большего»? Или смотреть на результаты своего труда и не испытывать ни радости, ни удовлетворения? Это не просто хандра или усталость.