Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дарью Трепову* планируют этапировать в ИК-2 в Ленобласти

Дарью Трепову* планируют этапировать в ИК-2 в Ленобласти

Дарью Трепову* (внесена в список террористов и экстремистов), которую приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге, планируют этапировать в исправительную колонию № 2 в поселке Ульяновка Ленинградской области.

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