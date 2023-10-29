Что случилось с Мэттью Перри? Биография и лучшие фильмы и сериалы с его участием Елена ГалицкаяВ мире шоу-бизнеса и телевидения произошла внезапная и потрясающая утрата: Мэттью Перри, известный своей ролью Чендлера Бинга в культовом ситкоме «Друзья», скончался на 55-м году жизни.