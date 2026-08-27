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Царьград

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Кто сменит Зеленского - Фёдоров или Залужный? Споры пресёк генерал МВД: "Их всех надо ликвидировать"

Кто сменит Зеленского - Фёдоров или Залужный? Споры пресёк генерал МВД: "Их всех надо ликвидировать"

Кто сменит Владимира Зеленского на посту главы киевского режима - Михаил Фёдоров или Валерий Залужный? Бесполезные споры пресёк генерал-майор МВД в отставке Владимир Овчинский: "Их всех надо ликвидировать".

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Комментарии
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Сергей
не МЫ себя обманываем, а ОН себя и НАС обманывает....   доколе???!!!
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4 н.
Элина Смирнова
Скорее всего зелепУпка сменит Искандер или Бандероль.
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4 н.