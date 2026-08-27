Кто сменит Владимира Зеленского на посту главы киевского режима - Михаил Фёдоров или Валерий Залужный? Бесполезные споры пресёк генерал-майор МВД в отставке Владимир Овчинский: "Их всех надо ликвидировать".
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