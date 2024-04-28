Набиуллина: денег на высокие зарплаты в России хватит, но это чревато инфляцией

Геннадий Бережнов

Денег на высокие зарплаты в России хватит, но это чревато инфляцией, так что обходитесь не высокими. Да и товаров и услуг будет меньше, я ставку то учётную подняла. Короче всё тип топ, живите пока и радуйтесь. А мне ещё и многодетным мигрантам нужно помогать. Так что Гуд бай!