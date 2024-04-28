Денег на высокие зарплаты в России хватит, но это чревато инфляцией - для этих денег не будет хватать товаров и услуг по старым ценам, поэтому политика ЦБ направлена на ограничение чрезмерное расширения спроса, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Набиуллина: денег на высокие зарплаты в России хватит, но это чревато инфляцией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор
Расстрелять эту дуру из рогатки.Уволить без выходного пособия!!!!!!!
Ответить
6 час.
Геннадий Бережнов
Денег на высокие зарплаты в России хватит, но это чревато инфляцией, так что обходитесь не высокими. Да и товаров и услуг будет меньше, я ставку то учётную подняла. Короче всё тип топ, живите пока и радуйтесь. А мне ещё и многодетным мигрантам нужно помогать. Так что Гуд бай!
Ответить
4 час.
Elena Guseva
Так пусть себе урежет зарплату.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии