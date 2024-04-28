Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Лида Кочубей
    👍"Опять эти русски...
  • Владислав Владислав
    Надо сильно ужесточать мигрантскую политику. Хватит нам безграмотных неадеватов, гнать их в шею надо.Приехавший в Росс...
  • Александр
    Россия для них кормушка, родина - аул. Там им и место. Басмач, он и есть басмач. И нечего нам морочить голову болтовн...Приехавший в Росс...

Набиуллина: денег на высокие зарплаты в России хватит, но это чревато инфляцией

Набиуллина: денег на высокие зарплаты в России хватит, но это чревато инфляцией

Денег на высокие зарплаты в России хватит, но это чревато инфляцией - для этих денег не будет хватать товаров и услуг по старым ценам, поэтому политика ЦБ направлена на ограничение чрезмерное расширения спроса, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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Комментарии
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Виктор
Расстрелять эту дуру из рогатки.Уволить без выходного пособия!!!!!!!
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6 час.
Геннадий Бережнов
Денег на высокие зарплаты в России хватит, но это чревато инфляцией, так что обходитесь не высокими. Да и товаров и услуг будет меньше, я ставку то учётную подняла. Короче всё тип топ, живите пока и радуйтесь. А мне ещё и многодетным мигрантам нужно помогать. Так что Гуд бай!
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4 час.
Elena Guseva
Так пусть себе урежет зарплату.
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2 час.

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