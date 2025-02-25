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Поиск рейса MH370 возобновили у побережья Австралии

Поиск рейса MH370 возобновили у побережья Австралии

В Индийском океане у западного побережья Австралии возобновились поиски пропавшего более 10 лет назад самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который направлялся рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.

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