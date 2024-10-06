Ольга Ковитиди: Сегодня, друзья. МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА ИЛИИ РЕЗНИКА в городе Ялта отмечает свой юбилей!

Сегодня, друзья. МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА ИЛИИ РЕЗНИКА в городе Ялта отмечает свой юбилей!Поздравляем!Маленькая Страна!Вы молодцы, ребята!Детские Музыкальные театры Илии Резника любимы во многих городах России:в Москве и Ялте,Севастополе и Симферополе ребята стремятся попасть в этот замечательный музы.
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