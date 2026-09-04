Сильный дождь и похолодание завтра

Завтра температура опустится до +13 градусов, а ветер станет слабее. Не пропусти подробности прогноза!Сегодня, 4 сентября, дневная температура воздуха составит +22 градуса.
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