В Харькове разбился легкомоторный учебный самолет ВСУ

Авиационное происшествие произошло на территории Украины - легкомоторный учебно-тренировочный самолет Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба разбился во время тренировочного полета.
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