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На Украине сообщили о случаях мобилизации людей с отсрочкой и бронью

На Украине сообщили о случаях мобилизации людей с отсрочкой и бронью

На Украине зафиксировали случаи мобилизации людей, у которых есть отсрочка или бронь. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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