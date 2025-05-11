Колумбия предоставила политубежище экс-президенту Панамы Беррокалю

Колумбия предоставила политубежище экс-президенту Панамы Рикардо Альберто Мартинелли Беррокалю. «Президент республики Густаво Петро Уррего предоставил политическое убежище экс-президенту Панамы Рикардо Альберто Мартинелли Беррокалю.
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