В Самарской области сотрудники полиции пресекли посредничество во взяточничестве

По данным полицейских, подозреваемый - ранее не судимый житель Самары, 1989 года рождения, находясь возле одного из кафе на территории Октябрьского района областного центра, получил 100 тысяч рублей от 33-летнего мужчины, работающего дворником.
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