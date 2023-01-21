Закон, порядок, государство

733 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Самарской области сотрудники полиции пресекли посредничество во взяточничестве

В Самарской области сотрудники полиции пресекли посредничество во взяточничестве

По данным полицейских, подозреваемый - ранее не судимый житель Самары, 1989 года рождения, находясь возле одного из кафе на территории Октябрьского района областного центра, получил 100 тысяч рублей от 33-летнего мужчины, работающего дворником.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх