Эксперт объяснил влияние доступности приложений на выбор смартфона

Доступность необходимых приложений и сервисов становится одним из ключевых факторов при выборе смартфона, поскольку технические характеристики устройства уже не определяют весь пользовательский опыт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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