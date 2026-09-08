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Эксперт объяснил влияние доступности приложений на выбор смартфона

Эксперт объяснил влияние доступности приложений на выбор смартфона

Доступность необходимых приложений и сервисов становится одним из ключевых факторов при выборе смартфона, поскольку технические характеристики устройства уже не определяют весь пользовательский опыт.

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